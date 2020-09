Capital y el SOEM acordaron incremento salarial de 3.500 pesos para municipales

En medio de la pandemia por COVID-19, tanto la Municipalidad de la Capital como el

Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) trataron de llegar a un

acuerdo salarial, pero al no darse un salida al conflicto, desde la entidad gremial se

pidió una conciliación obligatoria para poder cerrar en el ámbito de la dirección

provincial de Inspección Laboral un incremento salarial.

Si bien el proceso conciliatorio inició, tras la primera reunión éste se suspendió por

los casos de coronavirus registrados. Sin embargo, las conversaciones continuaron e

inclusive avanzaron, a tal punto que en la jornada de ayer se rubricó un acuerdo

salarial entre el SOEM y la Capital.

Según se conoció, gremio y Ejecutivo Municipal alcanzaron un acuerdo en el marco

de las negociaciones paritarias, y para dejar constancia del entendimiento se firmó un

acta que establece una mejora salarial de 3.500 pesos no remunerativo y no

bonificable para todos los trabajadores comprendidos entre las categorías 1 a 11 que

se rigen por la Ordenanza Municipal N° 1368/86 E.O.E.M. y sus modificatorias, y

incremento se incluirá en la liquidación de sueldos a partir del mes próximo, de

manera que los trabajadores lo percibirán junto con los sueldos correspondientes al

mes de octubre. Este monto se suma a los 2.000 pesos dados a principio de año

como adelanto de paritarias.

Culminadas las negociaciones, firmaron el acta por parte de la institución gremial el

secretario adjunto Luis Álamo, y por la Municipalidad, el intendente Gustavo Saadi,

entre otras autoridades.

Compromisos

Por otra parte, la comuna capitalina se compromete a duplicar los conceptos

abonados de asignaciones familiares a partir del cobro de los haberes devengados

desde el mes de octubre de 2020 y el SOEM se compromete a dejar sin efecto las

medidas de fuerza que habían sido suspendidas mediante la Conciliación Obligatoria

dictada por la dirección de Inspección Laboral a partir de la firma del presente.