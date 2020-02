Captan a Adele fuera de control mientras mantiene una discusión telefónica

Adele ha estado haciendo noticia por temas que nada tienen que ver con su trabajo artístico. Si hace unas semanas el motivo fue su cambio físico, puesto que perdió cerca de 30 kilos, luego lo fue su aparición en fiestas de otras celebridades.

Ahora ha vuelto ha suceder. Y es que la artista fue fotografiada en plena calle en una situación un tanto comprometida: teniendo una discusión por teléfono.

No sesabe quién era la persona con la que Adele estaba hablando pero a la vista está, tras ver las imágenes captadas por los paparazzi, que la cantante estaba muy enfadada y que el interlocutor recibió unos cuantos gritos suyos.

Adele was seen engaging in a tense phone conversation while stepping out of a car at Heathrow Airport on Thursday afternoon. pic.twitter.com/4SnLzLYuvX

