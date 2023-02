INTOXICACIÓN MASIVA

Más de 24 horas después de la intoxicación masiva en el Carnaval de Miraflores, muchos de los integrantes de murgas y comparsas siguen con síntomas.

Continúan las repercusiones por la intoxicación masiva sufrida por integrantes de comparsas que participaron del Carnaval de Miraflores. Teresa Vega, integrante de la murga “Ilusiones Argentinas” de Valle Viejo que participó de los festejos, detalló lo sucedido en una entrevista con Radio Ancasti.

“Desgraciadamente, tanto los niños, jóvenes y adolescentes, tuvieron que ser asistidos nuevamente porque volvieron a presentar la sintomatología que presentaron aquella noche en Miraflores –explicó-. Todos presentaron cuadros de afecciones respiratorias y anoche se descompensó un muchacho en Santa Rosa, comenzó con convulsiones, se lo tuvo que atender en el hospital San Juan Bautista. Entre esos jóvenes está mi hija, que ayer también se descompensó”, informó.

Al ser consultada por el informe médico, dijo “no nos dan un respuesta clara, son mentiras tras mentiras, no nos dicen qué fue lo que les hizo mal; nos duele escuchar ciertos comentarios, tanta falsedad. Ése día en Miraflores no nos atendieron, los chicos se descompensaban, otros con convulsiones, la verdad nos dio mucha bronca escuchar que digan que estaban drogados o alcoholizados, cuando yo tengo internada una nena de 7 años, es una falta de respeto”.

En cuanto a las acciones legales, dijo: “hoy a las 11.30 voy a presentarme para ratificar la denuncia, con el nombre de todos los jóvenes y niños afectados – remarcó-. Como una de las representes de la murga voy a dirigir la denuncia directamente a los organizadores; esto no puede quedar así, queremos saber con qué se intoxicaron, qué fue lo que les tiraron: tengo chicas quemadas, varones que siendo deportistas de primera categoría que juegan 90 minutos a un alto nivel, por bailar 7 cuadras tendrán ese cuadro o que por las exigencias de los ensayos, que nosotros les dimos algo para que resistan, no podemos permitir lo que pasó y menos que salgan a decir esas cosas. Que se cansan es verdad, pero al punto de convulsionar o desmayarse no lo vamos a permitir”.

Por otro lado, comentó como ejemplo que “el lunes, en el departamento Valle Viejo, contamos con 5 ambulancias a disposición por cualquier eventualidad; las chicas tenían carpas para cambiarse, baños. En Miraflores, no había baños, no había agua, luz, las chicas se cambiaban en el monte sin luz ni seguridad, entonces, esta organización improvisó, no había atención médica; por eso de 150 se enfermaron 35 personas, es durísimo. Desde el martes a la noche, tenemos 4 chicas mal en el Hospital de Niños, que las asisten con oxigeno; en el San Juan hasta ahora tenemos 2 chicos más – explicó- no pasan las 24hs, y cae en el mismo estado de nuevo, pasa el efecto del medicamento y se descompensan de nuevo” explicó.

