La líder de la Coalición Cívica–ARI e impulsora de la formación del espacio

Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio), Elisa “Lilita” Carrió, aludió al diputado

nacional Javier Milei (La Libertad Avanza), quien hace pocos días calificó como un

“mercado más” la compra venta de órganos. Con ello, alertó a las y los jóvenes a

no “comprar” el discurso del espacio conocido como libertarios, el cual tildó de

“muy peligroso”.

“Lilita”, en su paso por Catamarca, dejó inaugurado ayer las actividades del

Instituto Hannah Arendt. Acompañada por los diputados nacionales Rubén Manzi y

Maximiliano Ferraro -presidente del partido a nivel nacional- y las coordinadoras

del instituto en la provincia, Alfonsina Parra y Lucía Cinthya Moretta, la dirigente

nacional encabezó el acto en el Aula Magna de la UNCA.

Carrió recordó que fue durante su adolescencia que conoció la obra de Hannah

Arendt y que durante la etapa de la dictadura militar en los 70 se interesó en

estudiar el pensamiento de esta filósofa, en particular en cuanto a las reflexiones

sobre los totalitarismos. Sobre esta base, rescató el proceso que llevó a la

Alemania nazi para luego empalmarlo con el movimiento de los libertarios.

“La sociedad alemana entró en el negacionismo de decir ‘no sé qué pasa’ cuando

millones de personas fueron eliminadas; y del resentimiento y la ira se votó a un

psicópata y llevó el mundo a una segunda guerra mundial con 45 millones de

muertos, solo por expresar la parte más oscura del ser humano”, reseñó la

dirigente nacional.

Seguido, se dirigió a las y los jóvenes para pedirles “que no se compren el

discurso de la libertad perfecta, porque es para beneficiar a un 5 por ciento de los

privilegiados”. En este orden de ideas, mencionó que “hay un grupo que incentiva

la ira” y consideró que “entre los 16 y 25 años somos idealistas y queremos

destruir todo”. “Todo nos parece viejo, pero cuidado a los jóvenes, este es un

discurso muy peligroso, los están engañando, los primeros que no van a tener

dólares son los jóvenes”, advirtió.

Así, puntualizó que uno de los peligros que enfrentan las democracias está dado

en base a que los totalitarismos llegan por medio de elecciones al poder.

“Tenemos que lograr que los verdaderos demócratas y republicanos ganen las

elecciones para evitar la caída en una dictadura a través de la vía democrática”,

subrayó Carrió.

En un primer momento, indicó que “estos proyectos utópicos que vienen por

derecha o izquierda, son peligrosos”. No obstante, luego aludió a Milei con su

opinión sobre la compra venta de órganos e ilustró los motivos por los cuales

considera peligroso el discurso libertario. “Si somos tan libres y hacemos lo que

queremos, tienen la libertad de vender sus órganos y un joven, sin trabajo, puede

llegar a vender sus órganos para comprar un kilo de carne”, dijo para indagar:

“¿Se dan cuenta el nivel de crueldad a la que nos pueden llevar?”.

Previamente, Carrió había mencionado su preocupación por lo que implicaba el

discurso libertario en un diálogo con el EsquiuPlay. En la nota, la dirigente indicó

que en las redes sociales “y en determinados sectores” se percibe a una sociedad

presa de la ira. “La bronca muy grande no conduce a nada porque sino, se

termina votando candidatos iracundos o candidatas iracundas que finalmente

destruyen la nación o te llevan a una dictadura”, había contemplado Carrió.