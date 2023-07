Ayer, en rueda de prensa, el fiscal Jonathan Felsztyna informó los resultados que

se obtuvieron a raíz de las pericias practicadas en los restos óseos de Karina

Chazarreta. No se pudieron determinar las causas de muerte, por lo que

continuarán produciendo pruebas a fin de obtener este resultado.

El representante del Ministerio Público Fiscal expresó que las muestras

trasladadas para el análisis del Cuerpo de Antropología Forense del Poder Judicial

de Córdoba, en su informe, dio cuenta de que las marcas que presentaban los

restos “fueron realizadas por animales de rapiña y la descomposición propia del

paso del tiempo”.

Además, Felsztyna agregó que la data de muerte oscila entre el mes de enero y

marzo. Además, explicó que no se pudo establecer la causa fehaciente de muerte

de Chazarreta pero se descarta el accionar violento de terceros.

“Todo lo que se observó en el cuerpo es producto de la acción animal. No se pudo

establecer la causa de muerte pero, con el examen de los restos que tuvieron a la

vista, descartan la intervención de terceros”, aseguró.

En tanto, el investigador expresó que continuarán produciendo pruebas. “Aún

queda la autopsia psicológica, aún hay bastante pruebas por producir y vamos a

continuar investigando con perspectiva de género, a fin de determinar

fehacientemente las causas de muerte”, aseguró el fiscal.

El representante del Ministerio Público expresó también que desde que inició la

investigación hasta la conferencia transcurrieron 45 días, lo que había prometido

que tardaría en tener respuestas concretas. “Me he comunicado con el hijo de

Karina. Le expliqué la situación y en estos días voy a hacer la entrega del cuerpo

para que ellos puedan darle cristiana sepultura”.

Felsztyna destacó el trabajo realizado por el equipo de Antropología Forense de

Córdoba y aseguró que se implementó desde un primer momento la perspectiva

de género. “No se imaginan la cantidad de gente que cooperó, la Policía Federal,

incluso la gente de Mercado Libre también colaboró”, señaló.

Finalmente, el fiscal solicitó otros 60 días para culminar las pruebas y tener

respuestas más concretas de la investigación, como la explicación sobre si el lugar

del hallazgo había sido o no rastrillado antes del macabro hallazgo o si el caso se

pudo haber tratado de una instigación al suicidio.