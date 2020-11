Castillo consideró que se tiene que debatir la suspensión de las PASO

El pronunciamiento del gobernador Raúl Jalil sobre la posibilidad de suspender las

Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo año, generó que

desde la oposición se lanzaran algunas voces contrarias a esta alternativa.

El que salió a hablar y dar su opinión fue el senador nacional por Catamarca, Oscar

Castillo, quien manifestó que sobre las PASO “nunca hay una posición unívoca” y

que “las mismas son un invento como la birome”.

“Hoy al Gobierno le molesta el tema este particularmente, más allá de la pandemia,

porque en alguna medida las PASO se convierten en una especie de encuesta con

mucha antelación”, destacó.

Además, el legislador nacional agregó que no se sabe cómo se va a expresar el

electorado, como por ejemplo el obrero, un mozo, etc.

No obstante, el referente de la UCR dijo que “hay que tratarlo al tema, porque todos

están hablando de una suspensión, el paso previo a erradicarlo, además ninguno se

anima a hacerlo”, dado que la implementación de las PASO en las provincias fue un

proceso arduo.

Ahora, en lo que respecta a Cambiemos y la eliminación de las PASO, Castillo

mencionó que mientras no exista una carta interna, la “eliminación de las PASO, lisa

y llanamente le dificulte un proceso de armado”.

Además, dijo que si las principales dificultades de las PASO son el COVID-19 y el

dinero, propuso analizar la implementación de la “boleta única”, al considerar que

disminuye “muchísimo dinero”, la cantidad de mesas escrutadoras, agilizando la

votación y la conglomeración de personas.

En otro orden de cosas, en diálogo con La Brújula, sobre el tratamiento del

presupuesto nacional para el 2021, Castillo consideró al presupuesto como que tiene

“mucha abstracción, dibujos e irrealidades”, no obstante, dijo que desde la oposición

se dará quórum y debate; además que “lo más probable es que los 29 votantes de la

oposición nos vamos a abstener”.

Asimismo, el legislador catamarqueño, tras dar algunas precisiones sobre puntos del

presupuesto, explicó que si bien se abstendrán determinadas cuestiones, se podrían

votar a favor o en contra de otras.