Catamarca en aislamiento total no entran ni salen particulares

La Provincia profundiza con medidas en el marco del aislamiento social, preventivo y

obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional cuyo objetivo es cortar la cadena de

propagación del Covid-19 (coronavirus). Sucede que, a partir de hoy, comienza a

regir la prohibición de pasar por la frontera interprovincial e internacional (como ya se

resolvió con anterioridad para el Paso San Francisco) a Catamarca. La medida se

aplica a todos los particulares que pretendan ingresar a la provincia.

Así lo dio a conocer ayer el Comité Operativo de Emergencia (COE) Catamarca en el

marco de la prevención de dengue y Covid-19. A través de un comunicado oficial de

prensa, el CEO reiteró y ratificó que, en vista de las disposiciones emanadas a través

del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presidencial número 297/2020, “está

completamente prohibido la circulación por el territorio nacional tanto para residentes

como para no residentes, por cualquier medio de transporte y vía de acceso hasta el

próximo 31 de marzo”.

En este orden de ideas, se dispuso que las fuerzas de seguridad nacionales y

provinciales avanzarán “con el cerramiento completo de los ingresos a las provincias

en todas las rutas”. Lógicamente, esta disposición se hace extensiva para

Catamarca.

“Los residentes tendrán que cumplir la cuarentena en el lugar donde se encuentran”,

explicaron desde el COE. A la vez, señalaron que “esta es una medida extraordinaria

decretada por la máxima autoridad nacional para una situación de crisis”. También

dejaron en claro que “cada provincia tiene la instrucción y obligación de ser

absolutamente inflexibles en su cumplimiento”.

De esta manera, indicaron que “los puestos camineros de los ingresos a la provincia

no dejan pasar más vehículos particulares”. En otras palabras, no podrán entrar a

Catamarca las personas que sin motivo provengan de Salta, Santiago del Estero,

Tucumán, Córdoba y La Rioja.

Sucede que sí ingresará a la provincia el transporte que tiene una finalidad particular.

Es decir, sólo se tienen en cuenta las excepciones para el transporte de mercadería,

las provisiones generales, camiones de combustible, los vehículos sanitarios

(ambulancias) o de transporte de primera necesidad. Cabe recordar que la semana

pasada fue restringido al transporte de pasajeros de larga distancia.

El ministro de Seguridad y vocero del COE, Hernán Martel, explicó que para

mantener la aplicación de las medidas “hemos recibido el apoyo del Ejército

Argentino para venir a la provincia a controlar las calles”.

De esta forma, en tres días en la provincia ahondó la aplicación de diversos

dispositivos enmarcados en el DNU presidencial. El más reciente fue que toda

persona que no pueda justificar qué hace en la calle se le iniciará el proceso de

detención y una causa penal en la Justicia federal.

Sobre este último eje, ante la infracción, se procederá a establecer las detenciones

para salvaguardar la salud pública, haciendo cesar las inconductas, tal como lo

establecen los artículos 205 (reprimido con prisión de seis meses a dos años por

violar las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la

introducción o propagación de una epidemia) y 239 (cárcel de quince días a un año

por resistirse o desobedecer a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus

funciones).

Convocarán a los policías retirados

El ministro de Seguridad, Hernán Martel, confirmó ayer que por instrucción del

gobernador Raúl Jalil, se convocó a los efectivos policiales retirados para que se

sumen temporalmente a la fuerza en pos de reforzar los controles en la provincia.

La idea es que los efectivos retirados realicen funciones administrativas en la fuerza,

lo que permitirá que los efectivos en disponibilidad puedan acoplarse a las tareas de

prevención en calle.

“Hay personas que no acatan plenamente las medidas dispuestas por el presidente

Alberto Fernández. Por esta razón queremos reforzar con más efectivos los controles

de calles en toda la provincia”, había expresado el titular de la cartera de Seguridad

con anterioridad.

De esta forma, diagramará la metodología para que el personal retirado colabore

sumándose nuevamente a la fuerza en el marco de la emergencia sanitaria por el

Covid-19.