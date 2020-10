Catamarca no habilita el transporte de larga distancia

Aunque el Gobierno nacional anunció el retorno de los viajes de colectivos de larga

distancia semanas atrás, Catamarca todavía no habilitó este servicio. Por ahora no

hay una fecha tentativa para el regreso de los viajes y se espera que haya

novedades recién en el mes de noviembre.

Por estos días, el Comité Operativo de Emergencia (COE) sigue analizando los

protocolos de ingreso, pero sin avanzar en definiciones. Según pudo conocer este

diario, está previsto que integrantes del COE, de Transporte de la provincia,

empresarios del sector y el delegado de Comisión Nacional de Regulación del

Transporte (CNRT) se reúnan virtualmente para aunar criterios relacionados a los

ingresos que se puedan dar cuando se habilite el servicio.

Mientras tanto, se empiezan a conocer algunos detalles de la nueva modalidad que

se implementaría al momento de la reactivación del servicio. En primera instancia, los

viajes no se realizarían todos los días e intentarían programarlos de acuerdo a la

demanda que haya. En un colectivo viajarían entre 30 y 40 personas, de acuerdo a la

capacidad del vehículo.

Además, ya hay consultas por parte de catamarqueños que esperan la rehabilitación

del servicio para viajar a la provincia.

La directora de Transporte de la provincia, Andrea Álvarez, brindó una entrevista a El

Esquiú.com y explicó que “el COE (Comité Operativo de Emergencia) está

analizando los protocolos de ingreso, más allá de que existe ya un protocolo de

ingreso mediante una página para registrarse (https://ingreso.catamarca.gob.ar), pero

se están viendo otros temas más allá de la documentación de los pasajeros, de un

análisis con las empresas y la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del

Transporte). Por ahora no hay novedades con respecto a la habilitación de servicios

de larga distancia”.

La titular de Transporte, también mencionó que “desde la parte del gobernador (Raúl

Jalil), todo el equipo de Gobierno está de acuerdo con que se vuelva a estos

servicios, pero no hay una fecha tentativa. Esperemos que haya novedades para el

próximo mes de noviembre. Igualmente, estos viajes serían programados. Más allá

del análisis que hay que hacer de ingreso, también se tienen que dar una serie de

datos. Por ejemplo, los días que se habilitan y cada cuánto dejarán entrar a la ciudad.

Eso también se tiene que comunicar a Nación porque de esa manera se va a hacer

toda la programación de los viajes. Desde mi opinión y desde lo que se habló, en un

principio no serían viajes todos los días sino que se trataría de programar de acuerdo

a la demanda que haya”.