Catamarca superó los 70 mil casos y 13 mil son del último mes

Son los casos de COVID-19 detectados hasta el sábado 8 desde el comienzo de la pandemia . Un total de 1.167 casos se produjeron ese día.

28%

Es el porcentaje de ocupación de camas con oxígeno en el sector público que cuenta con 169.

73. 319

Son los nuevos casos que se registraron en el país y también hubo 27 muertes. El total de contagiados se elevó a 6.310.844.

Medidas

El Gobierno continúa tomando medidas para acelerar la vacunación y también para descomprimir la presión en la atención primaria.

Así se informó que en el marco del Plan Operativo de Vacunación COVID-19, a partir de hoy, el Nodo Predio Ferial aplicará dosis de vacunas contra el COVID sin distinción de residencia, es decir que podrán asistir personas de cualquier departamento de la Provincia o de otras provincias, respetando la convocatoria.

Además, se recordó que el Nodo Predio Ferial cuenta con mesas permanentes para rezagados de primera y segunda dosis de todas las edades, a las que también podrán acceder residentes de todo el país.

Ayer se informó un amplio cronograma de vacunación para esta semana en toda la provincia que puede consultarse en la página oficial https://coronavirus-dengue.catamarca.gob.ar/ o en el facebook del Ministerio de Salud.

Por otra parte, desde hoy funcionarán las nuevas líneas de teléfono que atenderán a los pacientes que estén cursando la enfermedad (383 – 4772496/4086364/4772498/4086366/4772494/4772495).

Como se informó, ya no habrá seguimiento personalizado de los casos positivos como fue hasta el año pasado. Desde ahora, el COE realizará un llamado para comunicar el resultado del hisopado y poder identificar personas de riesgo (mayores de 60 años, diabetes, enfermedad cardiovascular o respiratoria crónica, insuficiencia renal, cirrosis, inmunocompromiso, embarazo o neumonía o hipoxemia) que serán seguidas por un profesional de salud hasta el día de su alta, para control de signos y síntomas.

Aquellas personas COVID – 19 positivo que no presenten patologías de base de riesgo pueden concurrir en la capital a los Centros de Triage Carlos Bravo y Edgardo Acuña ingresando por los sectores respiratorios que estarán señalizados y en burbuja (vehículo propio) o llamar al SAME para ser trasladado en caso de no contar con vehículo propio.

Piden por la suspensión de las clases

El COE de Aconquija (Andalgalá) elevó una nota a los supervisores de esa localidad por la que sugiere la suspensión de las clases presenciales en todos los ciclos. Está previsto que ciclo lectivo en las escuelas de período especial comience hoy.

Fundamentan que muchos docentes de esa localidad son de Andalgalá y Tucumán, donde hay una gran cantidad de casos, y podría incrementar el riesgo de contagios en Aconquija.

Además, indica que hay una gran cantidad de infectados entre el personal no docente, que realizan distintas actividades.