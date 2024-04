La producción de “Changes” lleva la firma de Empire of the Sun junto con colaboradores como Peter Mayes, Vargas & Lagola, Magnus Lidehäll y Pontus Winnberg.

Sobre el lanzamiento, Nick Littlemore declaró: “Changes representa las arenas movedizas del tiempo, los imperios surgen y caen pero el sol seguirá brillando. Ven una vez más al mundo que hemos creado, profundiza en él y sé recompensado con su historia en constante expansión; todos y cada uno están invitados a explorar la nueva era”.

Luke Steele, su compañero de dúo, agregó: “Los cambios fueron un gran avance para nosotros. Se sintió como el momento de claridad en el que se hizo evidente que estábamos en una nueva era, nuestro tiempo de renacimiento, el próximo capítulo del Imperio”.

El tema llega acompañado de un video dirigido por el cineasta Michael Maxxis, filmado en Tailandia.

Empire of the Sun aún no anunció el lanzamiento de un nuevo disco. Su último álbum de estudio es Two Vines (2016).

