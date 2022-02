Puth habló de su colaboración con John en ‘The Lockdown Sessions’ mientras aparecía en The Kelly Clarkson Show este ultimo lunes 7 de febrero.

Durante la entrevista, Puth se sinceró sobre las críticas “brutalmente honestas” que el icono del pop le hizo justo antes de empezar a trabajar juntos.

“Elton me envió un mensaje de texto con su dirección cuando expresó por primera vez que quería trabajar conmigo, lo cual fue genial”, dijo “Fue brutalmente honesto conmigo. Me dijo que mi música del 2019 apestaba, y estoy de acuerdo con él. No era buena”.

El cantante continuó diciendo que no se sintió ofendido por la opinión de John.

“Básicamente me dijo que podía hacer mucha mejor música, y me dijo que debería hacerla yo mismo, como siempre hago”. “Me dije: ‘Vaya, eres la primera persona que me dice eso’, pero estaba pensando exactamente lo mismo cuando lo dijo”.

Charlie colaboró con John en el tema “After All” de “The Lockdown Sessions”, que se publicó como segundo single del álbum y alcanzó el número 10 en el Billboard 200.

Puth anunció recientemente que la continuación autotitulada de su álbum de 2018 ‘Voicenotes’ está terminada y que hizo “la mayor parte en TikTok”. Y añadió: “Mi objetivo para este álbum es que todo el mundo conozca el título de cada canción antes de que salga. Me encanta el hecho de que ‘Light Switch’ haya sido bromeado durante meses, y la gente está haciendo bootlegs de él.”

Mientras tanto, Elton ha compartido un elogioso apoyo a la banda Yard Act. Hablando de ellos en su programa de radio Rocket Hour en enero, dijo al grupo que le “encantaría ponerse al día” con ellos en persona. También elogió al grupo de Leeds durante una entrevista el pasado mes de octubre, describiendo su estilo musical como “un juego de pelota diferente”. Agregó: “Yo no puedo hacerlo, pero me encanta y me pregunto cómo lo hacen”.

The post CHARLIE PUTH DIJO QUE ELTON JOHN CATALOGO SU MUSICA DEL 2019 COMO HORRIBLE first appeared on Metro 95.1.