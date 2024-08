Nota vista: 4

Encabezados por el vicegobernador Rubén Dusso, la comitiva catamarqueña visitó en la provincia china de Fujian la planta de tratamiento de litio de la empresa Zijin.

Los presentes en dicho encuentro fueron, de esta manera: el ministro de Minería, Marcelo Murúa; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; la senadora Soledad Blas, el senador Horacio Gutiérrez, el diputado Maximiliano Mascheroni; el Ing. José Adolfo Agüero, secretario de Extensión Universitaria – UNCA y Gustavo Molina, secretario general de AOMA.

Fujian Zijin Lithium Material Technology Co., Ltd. es una subsidiaria de propiedad total de Zijin Mining Group que se estableció en noviembre de 2021, con una superficie de 100.000 metros cuadrados , se dedica principalmente a la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de materiales de cátodos de fosfato de hierro y litio y sus precursores.

Los principales productos son el fosfato de hierro y litio, el fosfato de hierro y el sulfato de amonio.

La empresa tiene cuatro proyectos: fosfato de hierro y litio, fosfato de hierro, reciclaje integral de baterías y purificación de carbono crudo para preparar carbón eléctrico.

La planta lleva adelante proyectos de preparación de purificación de carbono crudo y producción anual de 25.000 toneladas de carbonato de litio apto para baterías y proyectos de reciclaje integral de baterías .

Durante la construcción, se ha ido formando gradualmente una cadena industrial totalmente independiente con competitividad industrial.

El proceso de trabajo

El proceso de producción de fosfato de hierro y litio es un método de reducción carbotérmica en fase sólida a alta temperatura. Los principales procesos de producción son la composición, molienda, secado, sinterización, trituración y envasado automáticos.

Los productos se utilizan principalmente como materiales catódicos para vehículos de nueva energía y baterías de iones de litio para almacenamiento de energía, y buscando brindar los mejores servicios para el desarrollo de la industria de baterías de iones de litio, vehículos de nueva energía, almacenamiento de energía , estaciones base 5G y otras industrias relacionadas.

La comitiva catamarqueña que viajó al país asiático está integrada por representantes de distintos sectores; como la Universidad Nacional de Catamarca, el Poder Legislativo, ministerios, empresas, proveedores mineros y representantes del gremio de la AOMA.

Colegio de la Industria de Fabricación Inteligente de Xuchang

La comitiva catamarqueña tuvo también la oportunidad de realizar una visita al Colegio de la Industria de Fabricación Inteligente Sino-Alemán de Xuchang, un colegio industrial basado en la fabricación inteligente, construido conjuntamente por la Universidad de Tecnología y Economía de Xuchang y el Grupo Internacional de Educación de Tiankun, que se centra en servir a la industria de procesamiento mecánico local y la industria manufacturera, promover el desarrollo económico local y cultivar talentos.

Confiando en las fuertes ventajas de la gestión escolar del grupo y el apoyo del gobierno, la universidad toma habilidades pesadas como la comprensión de la enseñanza, combinada con la educación del “sistema dual” de Alemania, y se esfuerza por convertir la universidad en una de primera marca.

Fundada en 2009, Tiankun International Education Group Co., Ltd., una subsidiaria de Tiankun International Holding Group Co., Ltd., es una empresa del grupo de industrialización a gran escala que se especializa en la inversión en educación y la producción de gestión, que cubre la educación vocacional y técnica a tiempo completo, la educación básica K12 y la capacitación en habilidades industriales de alto nivel. En la actualidad, cuenta con más de 30 escuelas vocacionales de tiempo completo y escuelas básicas K12 de alto nivel, más de 100 colegios vocacionales profesionales, más de 60,000 estudiantes y más de 3,000 miembros del profesorado.

Con una gestión innovadora, características de funcionamiento escolar extremadamente distintivas y servicios educativos de alta calidad, se ha convertido en una escuela modelo para la reforma de la educación básica de China.

El objetivo de la misión catamarqueña en este punto, el académico, es el de articular iniciativas de formación de los recursos humanos y estudiantes de la provincia. Existe una alta demanda en las empresas de recursos humanos y formaciones similares a las que llevan adelante en el instituto visitado en China, como soldadura, montaje eléctrico. Es el interés de Catamarca poder llevar adelante acciones de cooperación entre el Gobierno provincial, la Universidad Nacional de Catamarca y el Colegio de la Industria Sino-Alemán para realizar intercambios de alumnos y docentes.

Durante la reunión, el vicegobernador Dusso expresó a las autoridades académicas; “Junto a esta visita esperamos tener continuidad en el vínculo iniciado a través de algún tipo de convenio de colaboración. La distancia que hay entre lo que ustedes tienen y lo que nosotros tenemos es bastante notable y es nuestro objetivo que se acorte un poco. Pra eso queremos ver cómo podemos cruzar estudiantes para que se capaciten aquí. Y no solo estudiantes, sino también profesores, para que vean una forma nueva de enseñar”.

La entrada China: Dusso recorrió una planta de litio y visitó un colegio de industria inteligente se publicó primero en Catamarca Provincia.