Chris Evans comparte una imagen que ‘demuestra’ que él y Joe Biden son la misma persona

La broma del actor que personificó al Capitán América generó diversas reacciones en las redes sociales.

Pareciera que la gran mayoría quería que Joe Biden ganara la elección presidencial de Estados Unidos para ver finalmente a Donald Trump abandonar la Casa Blanca.

Varias estrellas de Hollywood se han mostrado abiertamente a favor del candidato del Partido Demócrata y están más que felices de que sea quien se siente en el Salón Oval.

Uno de ellos es Chris Evans, conocido mundialmente por su papel de Capitán América en Los Vengadores, quien publicó una imagen en su cuenta de Twitter en la que se “demuestra” que él y Joe Biden son casi la misma persona.

I already started writing our Parent Trap remake. pic.twitter.com/3gQk8z6gPQ

La publicación muestra una foto de Biden al lado de un anciano Capitán América dejando en evidencia que comparten algunas similitudes. “Te reto a entrevistar a Joe Biden vestido como el viejo Steve Rogers”, le respondió la periodista Rachel Leishman, de la revista online Mary Sue.

Como era de esperar, la publicación de Evans generó una serie de reacciones y bromas por parte de sus seguidores.

Gonna go something like this pic.twitter.com/ycZZGfleaD

— Alexis (@_Alexis__Alexis) November 9, 2020