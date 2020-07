Chris Evans y Lily James juntos en Londres: ¿hay amor?

Chris Evans, el legendario Capitán América, y Lily James, conocida por encarnar a Cenicienta en el remake del clásico, fueron fotografiados juntos en las calles de Londres, en lo que parece ser una romántica cita en un parque.

The Daily Mail publicó imágenes de los actores compartiendo un helado en la ciudad británica. ¡Pero esta no es la primera vez que se los ve juntos! El actor de 39 años y la actriz de 31 salieron juntos del Mark’s Club de Londres el sábado pasado y se subieron al mismo taxi de regreso al hotel de Evans.

Quizás sea amistad, quizás el comienzo de una nueva relación, pero ninguno hizo comentarios sobre la especulación en torno a sus salidas. Actualmente Lily trabaja junto a Chris en la película Little shop of horrors, por lo que han estado pasando mucho tiempo juntos, y quizás surgió el amor.

Por ahora, ni Lily ni Chris hicieron declaraciones al respecto. Actualmente, los actores se encuentran trabajando juntos en la película Little Shop of Horrors, por lo que han estado pasando mucho tiempo juntos… No sería la primera vez que surge el amor en un set, ¿verdad?