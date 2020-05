Chris Martin cantó “Viva la vida” junto a dos niños violinistas italianos

Mirko y Valerio son dos niños italianos que hace un mes se habían convertido en virales por el cover de “Viva la Vida” de Coldplay a dos violines. Su interpretación rápidamente dio la vuelta al mundo por sus grandes habilidades y por la simpleza de su cover. Si te lo perdiste, miralos acá:



Finalmente, estas imágenes llegaron a Chris Martin y le gustó tanto lo que hicieron que los invitó a tocar con él vía remota en el concierto final de #TogetherAtHome, una serie de conciertos virtuales organizados por Global Citizen que habían organizado hace unas semanas el evento One World: Together at Home. Este concierto reunió a algunos de los artistas más grandes del mundo como Paul McCartney y los Rolling Stones.

“Muchas gracias a Mirko y Valerio por prestar sus increíbles habilidades de violín a ‘Viva La Vida‘”, escribió Coldplay en la descripción del video en su canal de YouTube. Mirá la colaboración de Chris Martín con Mirko y Valerio acá: