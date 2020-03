Chris Martin y un show casero por streaming para ver en cuarentena

Con todas las giras canceladas por las próximas semanas, a causa de la pandemia que deambula por el mundo, los artistas están acudiendo al streaming en vivo para seguir en contacto con los fanáticos. Es el caso de Chris Martin, líder de Coldplay, así como también de otros músicos…

Chris, por su parte, decidió regalarnos media hora de música con él solo tocando desde su casa… y el resultado es genial. Podés verlo completo acá:

Pero el cantante de Coldplay no fue el único. Neil Young también dio ayer unas “Fireside Sessions” que se pueden ver en su website. “Porque estamos todos en casa y no andando por ahí, trataremos de hacer un show desde mi hogar a leña con mi dulce esposa filmando. Será una producción casera, unas canciones, un poco de tiempo juntos”

Thank you Neil Young and @dhlovelife #NotMeUs pic.twitter.com/SUhIJvbtmU

— People for Bernie (@People4Bernie) March 16, 2020