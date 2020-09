Christian Bale podría volver a ser Batman si se cumple con una sola condición

DC y Warner Bros. Pictures están trabajando en The Flash, una de sus próximas películas enfocada en el veloz superhéroe.

Si bien todavía no hay muchos detalles confirmados se sabe que el film realizará un nostálgico recorrido que planea reunir las versiones más queridas de Batman, entre ellas, la de los actores Michael Keaton y Ben Affleck pero ¿qué sucederá con Christian Bale, el protagonista de la trilogía Batman Inicia, El Caballero de la Noche y El Caballero de la Noche Asciende?

Según informó We Got This Covered, cuando le preguntaron a Bale si formará parte de la producción inspirada en la serie de cómics Flashpoint, el actor dijo que solo lo haría si tuviera la aprobación de Christopher Nolan, el director con el que trabajó cuando interpretó al emblemático murciélago de Ciudad Gótica.

“Chris siempre me había dicho que si teníamos la suerte de poder hacer tres, nos detendríamos. ‘Vamos a irnos después de eso’, dijo. Luego, cuando inevitablemente vinieron a nosotros y dijeron: ‘¿Qué tal una número cuatro’, dije, ‘No. Tenemos que apegarnos al sueño de Chris’, que siempre lo pensó como una trilogía. No estiremos demasiado esto y no seamos demasiado indulgentes y nos vayamos por una cuarta”, dijo Nolan durante una entrevista con Toronto Sun en 2019.

La película estará dirigida por Andy Muschietti, tendrá a Ezra Miller en el papel de Flash y tiene previsto su estreno para junio de 2022.