CHROMATICA: Lady Gaga presentó su nuevo disco y es furor

“Escuchen desde el principio hasta el final, no hay necesidad de barajar, esta es mi verdadera historia“, escribió Lady Gaga en su cuenta de Twitter presentando su disco Chromatica. Lo nuevo de la extravagante cantante ya está disponible en todas las plataformas digitales y es furor entre sus fanáticos.

El disco llega cuatro años después de Joanne (2016). En el ínterin la cantante incursionó en el mundo del cine con A Star Is Born, junto a Bradley Cooper, que la llevó a ganar el Oscar a mejor canción original con Shallow.

El disco tiene 16 canciones a puro electro-pop, e incluye grandes colaboraciones como Rain on Me, junto a Ariana Grande; Sour Candy, con Blackpink; y Sine From Above, con Elton John. Además, está dividido en tres partes con canciones instrumentales: Chromatica I, Chromatica II y Chromatica III.

Please listen from the beginning to the end, no need to shuffle, it’s my true story. https://t.co/GjJUC3PRWz

