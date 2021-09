Ciencia, Comunicación e Inversión dejarían de tener rango ministerial

Son, hasta el momento, tres las carteras del Ejecutivo que el gobernador Raúl Jalil

reestructuraría dentro del organigrama de la Provincia. De acuerdo a lo que pudo

conocer este medio, ese trío de ministerios que cambiarán su rango cuando se envíe

el proyecto junto al Presupuesto del año que viene son el de Comunicación (cuyo

titular es candidato al Senado de la Nación), el de Ciencia y Tecnología y el de

Inversión y Desarrollo.

Según comentaron desde Casa de Gobierno, la idea que tiene el mandatario con la

reestructuración es reforzar algunas áreas del Ejecutivo pensando en potenciarlas.

Ayer, el jefe de Estado local reunió a los funcionarios de su gabinete, a quienes le

comunicó el plan de trabajo y que puede ser resumido en una palabra: articulación.

Jalil apunta a trazar un camino en cuyo recorrido cada área vaya dando respuestas

concretas de manera coordinada y estructurada.

Ayer, el mandatario comentó a La Brújula sobre la convocatoria de la reunión de

gabinete. En ese diálogo, explicó que su gestión inició con la creación de nuevos

ministerios pero que la pandemia modificó el orden de prioridades. En este sentido,

adelantó que “vamos a tomar algunas decisiones, vamos a achicar algunos

ministerios”.

A la vez, Jalil reseñó que se debe “empezar a hablar del Presupuesto general de la

provincia para el próximo año” y comentó que dentro del mismo ya se prevé la

inversión “para mejorar los edificios del Poder Judicial y las viviendas para solteros”,

entre otros puntos.

El Gobernador aseguró que si se unificarán algunos ministerios “porque nosotros

empezamos la gestión sin pandemia”, situación sanitaria que cambió la agenda.

“Ahora que estaría terminando la pandemia, indudablemente tenemos que

reorganizar algunas áreas”, acotó.

De esta forma, anticipó que la reestructuración será planteada “para el próximo

Presupuesto”, iniciativa que estimó presentar a fines de octubre para que, iniciado el

2022 “tener algunas reducciones de algunas áreas”. A la par, resaltó que la agenda

está direccionada a la pospandemia, con lo cual “algunas áreas vamos a tener que

reforzar”.

Jalil dio un ejemplo. Señaló que en cuanto a obra pública “estamos bien, pero hay un

pedido muy grande de viviendas por una demanda contenida bastante importante”.

En otras palabras, esa es la articulación que mencionaron a este medio desde Casa

de Gobierno: para el caso, e ilustrativamente, profundizar el vínculo entre el

ministerio de Infraestructura con el de Vivienda y Urbanización.

En el diálogo radial, el mandatario insistió que “vamos a achicar dos o tres

ministerios” y destacó que “el deporte va a ser algo muy importante en lo que viene”.

Además, mencionó que “también vamos a tener en la línea de secretarios algunos

cambios”.

En tanto, habría una cartera del Ejecutivo con un rol preponderante más allá de los

tres ministerios que bajarían su rango en ese cambio de organigrama. Se trata del

ministerio de Planificación, área que estaría a cargo de articular con las demás.

Inclusive, el propio Gobernador destacó la participación de Planificación. “El

presupuesto provincial lo va a manejar el ministerio de Planificación (en forma

coordinada con Hacienda) y vamos a interactuar con todos los otros ministerios”, dijo

ayer Jalil en otro medio radial.

Análisis elecciones

Por otra parte, el Gobernador se refirió a los resultados que obtuvo el Frente de

Todos en los comicios PASO del domingo último. Con ello, destacó primeramente

que “en Catamarca fue una campaña muy tranquila, respetamos los valores de la

democracia y en ese sentido, como Gobernador en esta primera preelección de

candidatos, estoy satisfecho por la tarea llevada a cabo, también por la Justicia

Federal, la Gendarmería, la Policía, todos los que trabajaron, los directivos de

escuelas. Fue muy difícil porque es la primera elección que se lleva en una situación

de pandemia”.

Para el mandatario, “siempre hay que escuchar los votos de la gente”. “El domingo

habló la gente, se expresó a través de las urnas y uno tiene que estar atento”,

expresó Jalil sobre el resultado de las PASO. En este orden de ideas, observó que “si

uno se aleja de lo que gente opina o dice el día de la elección, la gente siempre está

dispuesta, sobre todo en estos tiempos, a la volatilidad, no solamente en los

proyectos políticos”.

Ya en cuanto al resultado negativo para el oficialismo a nivel nacional, destacó la

asistencia del presidente Alberto Fernández a la provincia puesto que “se están

viendo todas las obras que estamos haciendo con fondos nacionales, provinciales y

municipales”. “Siempre una preelección le da oportunidad al gobierno a escuchar y a

cambiar”, acotó.

Para el Gobernador, fue el factor inflacionario el que pudo haber impactado en el

resultado desfavorable para el Frente de Todos en las PASO a nivel nacional. “La

Argentina tiene un proceso de 50 años de inflación, en algún momento tenemos que

solucionarlo y no es un problema de un gobierno, es un problema de todo el arco

político, porque tampoco lo pudo solucionar Mauricio Macri, inclusive la pobreza

creció en un contexto que no fue de pandemia”.

De esta forma, el mandatario señaló que son tres los puntos que hay que cambiar

hacia futuro. “Primero saber qué relaciones queremos tener y con quién en el mundo,

para saber quiénes son nuestros aliados; segundo, la inflación es el peor impuesto a

los pobres y si bien se vienen mejorando los índices inflacionarios, es un tema que

hay que corregir; y tercero, siempre las elecciones legislativas son difíciles. Tengo

mucha confianza en el Presidente, ya escuchó la decisión de la gente”, dijo sobre el

cierre de cara a noviembre.

Planta para contratos de guarida

Según señaló Jalil, dentro del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022, se prevé

que “la gente que está con contrato de guardia, que están hace muchos años, que

vayan ingresando a planta permanente pero tal vez en otro lugar”.

Además, comentó que “si la pandemia sigue con estos números, a toda la gente que

trabaja en el monovalente Malbrán la tenemos que reubicar en otros sector, como por

ejemplo centros de salud y de deportes”.