Cinco siniestros viales durante el fin de semana

Entre la tarde del sábado en Capital, Capayán y Ambato se registraron al menos cinco siniestros viales. Si bien, afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas fatales, sí hubo heridos y daños materiales. Motociclistas y animales sueltos fueron algunos de los protagonistas.

De acuerdo con información policial a la que accedió este diario, el sábado a las 16.30 en la intersección de avenida México y calle Tatón, en el sector norte de la Capital, Celeste Córdoba (29) circulaba en una motocicleta Honda Storm gris 125 cc, dominio 112-EWI, en compañía de dos niños de 2 y 13 años. De repente, la motociclista colisionó con un automóvil Volkswagen Up gris, al mando de Jesús Alberto Caro (67). Como consecuencia del impacto, los ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones que demandaron la asistencia de personal médico del SAME. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Séptima y sumariantes de la Unidad Judicial 7.

Por la noche, a las 23, en la Ruta Provincial Nº 16, a la altura de la gruta de la Virgen del Valle de la localidad de El Rodeo, Ambato, un adolescente de 17 años circulaba en una motocicleta Zanella 110 cc en compañía de una chica de 15 años, perdió el control del rodado y ambos cayeron al pavimento. Dada la caída, ambos adolescentes sufrieron lesiones que demandaron la asistencia de médicos del mini hospital local. En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría El Rodeo y labraron las actuaciones de rigor, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno, a cargo del fiscal Carlos Horacio Brizuela, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

Al mismo tiempo, en la Ruta Nacional N° 38, a la altura del río El Bañado, Capayán, una ambulancia perteneciente al Hospital Dr. José Chaín Herrera de la ciudad de Andalgalá, dominio MBW-830, al mando de Oscar Brizuela (58) embistió un animal vacuno. Pese al impacto, afortunadamente, solo se registraron daños materiales. Intervinieron efectivos de la Comisaría Departamental Chumbicha para labrar las actuaciones de rigor.

Más tarde, a la 1 de la madrugada de ayer, en la Manzana N° 67 del barrio Virgen Niña, en la zona sur de la Capital, Andrés Humberto Tapia (45) circulaba en un automóvil Renault Fuego GTX verde, dominio TOZ101. De improviso, el automovilista perdió el control del rodado y chocó contra la verja de una vivienda. El conductor del rodado debió ser asistido por médicos del SAME. Por este hecho tomó participación personal de la Comisaría Décima y sumariantes de la Unidad Judicial N° 2 para labrar las actuaciones correspondientes.

A las 7.30 sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura de la localidad de Huillapima, Capayán, un automóvil Volkswagen Gol Trend gris, dominio AE027DU, al mando de Marcelo Simón Lezcano (35) embistió un animal equino. Como consecuencia del siniestro, solo se registraron daños materiales. En el hecho intervinieron efectivos de la Comisaría de Huillapima para labrar las actuaciones correspondientes.