Cocodrilo gigante causa terror en un club de golf de Florida

Un cocodrilo gigante causó terror en un club de golf de Florida, en Estados Unidos. Y es que tras el paso del huracán Eta por la ciudad, los residentes de Valencia Golf and Country Club se enfrentaron a la presencia de un caimán de gran tamaño.

El cocodrilo fue captado por el residente local Jeff Jones y el registro se difundió en redes sociales, donde se viralizó rápidamente.

HUGE FLORIDA GATOR! Yep, this monster is real. Caught on camera during Hurricane #Eta in Naples. Credit: Jeff Jones @WINKNews pic.twitter.com/LGn0Hb19Rd

— Matt Devitt (@MattDevittWINK) November 12, 2020