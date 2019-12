Cody Simpson se fue de fiesta con otras mujeres en plena crisis con Miley Cyrus

El que se va, no fue un buen año en lo amoroso para Miley Cyrus. La cantante se separó de su marido, Liam Hemsworth, después de 10 años de relación y solo 8 meses matrimonio. Tampoco funcionó su relación con la bloguera Kaitlynn Carter y ahora los medios internacionales aseguran que su romance con Cody Simpson correría la misma suerte.

Los magazines hablan sobre una supuesta crisis entre la pareja, quienes hace dos semanas que no se ven y que no suben fotos juntos a redes sociales. La siguiente señal de alarma vino con el tuit que Miley publicó hace unos días en los que mostraba su tristeza por la soledad en la que iba a pasar esta Navidad. Un mensaje muy extraño que muchos han interpretado como la confirmación de su ruptura con Simpson.

In ways that still feels relevant and someone reading this right now could possibly relate! If you feel lonely this season just know YOU ARE COMPLETELY MADE OF MAGIC! You are as special as a snowflake , beautifully unique and I hope inside your soul feels light, hope , peace…

