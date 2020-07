Coimas: El escandalo de la justicia catamarqua no quedo fuera de la sesión de diputados

El escándalo por presunta coima en el poder Judicial y donde están involucrados los

jueces de la Cámaras de Apelaciones, Juan Pablo Morales y Raúl Da Para,

indefectiblemente se trató en la cámara baja. A través de un proyecto, Diputados

declaró su profunda preocupación “por el presunto acaecimiento de tales hechos que

pondrían en tela de juicio la conducta” de ambos camaristas.

El pronunciamiento surgió tras la presentación de un proyecto que llevó las firmas de

los diputados del Frente de Todos a excepción de Augusto Barros y Guillermo

Marenco, ambos integrantes del Jury de Enjuiciamiento. Lógicamente, tampoco

estaban las rúbricas de los otros dos legisladores integrantes del Jury y diputados de

la oposición: Juana Fernández y Carlos Marsilli. Eso sí, los cuatro se retiraron del

recinto cuando se pidió tratar el proyecto en la misma sesión.

Ahora bien, desde el bloque de la UCR tuvieron una serie de reparos cuando se

mocionó para que no pase del miércoles un pronunciamiento sobre el tema. El

presidente del bloque radical, Víctor Luna, esgrimió que había un acuerdo para “dejar

actuar a los organismos pertinentes”.

“Quedamos en que dejábamos que actúe el Jury como la propia justicia y es

llamativo introducir el proyecto hoy y darle tratamiento sobre tablas”, dijo. A la vez,

aclaró que “no estamos en contra” y explicó que el recelo era por “dejar actuar para

no involucrar al cuerpo y el día de mañana ser recusados”. “No me gustaría que el

día de mañana quede trunco el proceso por una recusación al habernos expresado”,

insistió.

En igual sentido se manifestó el vicepresidente del bloque UCR, Francisco Monti:

“Cuando un cuerpo como este se expide de tal o cual manera podemos otorgar

herramientas o argumentos a quienes pueden estar interesados y logren plantear

nulidad; no vaya a ser cosa que por voracidad entorpezcamos el proceso”, dijo.

Por su parte, el diputado Hugo Ávila (Unidad Ciudadana) compartió la necesidad de

que la cámara baja se exprese. También entendió que la apuesta debería ser mucho

mayor. “Quizás el planteo realizado por el oficialismo se quede corto, deberíamos

pensar en acciones concretas”, alegó para sugerir que se podría “ir a peticionar ante

el Ministerio de Justicia de la Nación y al Congreso un pedido de intervención al

poder judicial”.

En tanto, el oficialista Daniel Lavatelli remarcó que el proyecto surgió por cuanto

“entendíamos que en esta situación lo mínimo que podíamos hacer es expresar la

preocupación del pueblo, no juzgamos a nadie”. “¿Podemos mantenernos callados

sobre esta situación como institución? Queremos decirle al pueblo que sus

representantes también estamos preocupados por lo que está pasando”, agregó.

Tras ese debate, se procedió a la votación con resultado positivo y de forma unánime

para tratar el proyecto en la misma sesión como último tema en el orden del día.

Llegado el caso y, luego que se diera tratamiento a otras iniciativas, los diputados

retomaron el tópico y se pronunciaron aprobando el proyecto.

¿Qué dice la declaración?

El proyecto que aprobaron los diputados declara “la más profunda preocupación

institucional, por los presuntos hechos que podrían involucrar a dos magistrados del

Poder Judicial”.

A la vez, expresa el “anhelo de que los mecanismos institucionales previstos puedan

abordar la urgente investigación y esclarecimiento, arribar al deslinde de las

responsabilidades penales y funcionales que por derecho hubiere lugar con respeto a

las garantías constitucionales y el debido proceso legal”.