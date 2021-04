Colaborador de Elon Musk asegura que estamos en condiciones de crear un verdadero Jurassic Park

El ingeniero biomédico Max Hodak escribió un tuit que revolucionó las redes con su propuesta: “Probablemente podríamos construir un parque jurásico si quisiéramos. No serían dinosaurios genéticamente auténticos, pero tal vez con quince años de reproducción e ingeniería obtendríamos nuevas especies súper exóticas”.

we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but . maybe 15 years of breeding + engineering to get super exotic novel species

El colaborador de Elon Musk se mostró abierto a desarrollar este ambicioso proyecto que, según su opinión, es muy viable. Si bien no dio detalles acerca de un posible parque temático, sí propuso crear una “diversidad novedosa”, en lugar de conformarnos con la existente: “La biodiversidad es definitivamente valiosa. La conservación es importante y tiene sentido. Pero, ¿por qué nos detenemos ahí y no tratamos de generar una diversidad novedosa de forma más intencionada?”.

Biodiversity (antifragility) is definitely valuable; conservation is important and makes sense. But why do we stop there? Why don’t we more intentionally try to generate novel diversity?

— Max Hodak (@max_hodak) April 4, 2021