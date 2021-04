Coldplay le pidió a sus fans videos cantando “Viva la vida”

La banda británica Coldplay acudió a sus redes sociales para convocar a sus fans y pedirles “un favor”: grabar videos cantando los coros de su canción Viva la vida, y subirlos a Youtube. “Es para algo especial, así que no se repriman”.

Una vez que ya tengas el video subido a la plataforma debes enviar el enlace del mismo a la página oficial de Coldplay, https://coldplay.com/viva, y llenar un sencillo formulario indicando nombre y país.

Hello everyone. I need to ask a favour. Please film yourself singing along to the “woah-oh-ohs” at the end of Viva La Vida (clip below), then upload to YouTube and submit the link at https://t.co/N7AFlauyUF. It’s for something special so don’t hold back PH pic.twitter.com/qv3x3ckstq

— Coldplay (@coldplay) April 22, 2021