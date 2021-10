Colegios confesionales: los directivos deben decidir si mantienen las burbujas

Luego de haberse conocido que representantes de los colegios confesionales

manifestaron su intención de continuar brindando clases presenciales con el sistema

de burbuja, la directora Provincial de Educación de Gestión Municipal, Privada, Social

y Cooperativa, Claudia Madina, aclaró que esto depende de una decisión de los

directivos de los establecimientos.

Madina comentó a El Esquiú.com que “cada representante tiene que tomar la

decisión y hacerse cargo de esa responsabilidad de garantizar la educación de los

chicos. Ahora, si ellos (por los representantes legales de los colegios confesionales)

creen que no tienen un espacio y ya han buscado todas las alternativas, ellos mismos

tienen que decidir esto de continuar en burbuja con el acuerdo de los padres.

Nosotros no somos quienes debemos autorizar o no. Nosotros estamos instando y

recomendando que la presencialidad sea plena. Ahora, ellos tienen que garantizar

que los espacios sean adecuados a esta situación. Si no tienen ventilación los

espacios, hay que buscar un lugar con ventilación”.

Madina señaló que “no todos los colegios confesionales están trabajando con

burbujas. Hay muchos que ya están trabajando con la presencialidad plena. Hay

algunos que están acomodando su mobiliario, su edificio para poder albergar y cada

vez tener más cursos con presencialidad plena. Hay algunos que están en forma

mixta en algunos cursos que son pequeños, están trabajando con burbujas y en

algunos cursos están con la presencialidad plena”.

La funcionaria del Ministerio de Educación explicó que están visitando los colegios

para asesorar y acompañar las decisiones que se toman en este sentido. “Ellos como

representantes legales tienen su responsabilidad ante cada uno de los alumnos y

tienen que responder a los padres. Nosotros los estamos acompañando en tomar las

decisiones para poder garantizar lo que más se pueda el 100 por ciento de la

presencialidad”, agregó.

Aclaración

Madina indicó que desde la Vicaría de Educación le informaron que van a continuar

con burbujas en algunos cursos y aclaró que no hubo un pedido. “Ellos me informan

que en algunos cursos con la presencialidad plena y algunos van a continuar con

burbujas. Hacen mención que es porque las aulas no tienen el requisito obligatorio

para la condición de excepción. La nota que me envía la Vicaría de Educación no

hace un pedido, comunica”, cerró.