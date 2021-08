Colegios confesionales privados también aumentarán el valor de la cuota

Los 16 colegios confesionales privados subirán el valor de la cuota que abonan los

alumnos.

El vocero de estos colegios, el padre Oscar Tapia, dijo que ya presentaron una nota

al ministerio de Educación para informar a las autoridades sobre este tema.

Tapia destacó que están esperando una respuesta desde la cartera educativa, pero

creen será concedido el aumento que piensan implementar.

De acuerdo a lo que declaró en Radio Valle Viejo, el incremento en la cuota rondará

el 10 por ciento, lo que significará que cada estudiante abonará unos 200 pesos más,

aproximadamente.

“Hemos elevado una nota al ministerio y creo que va a ser concedida porque es lo

que corresponde, venimos con retraso. Ese proporcional a cada cuota que tienen los

colegios. En algunos de los casos serán 200 pesos más, que no es nada”, destacó.

Tapia indicó que este incremento “no es para alarmarse, porque han aumentado

sueldos”. Además, resaltó que hace más de un año que no hay una suba en la cuota.

“Nosotros comunicamos y esperamos la autorización. Más allá de que corresponda

por el decreto, trabajamos de esa manera. Como dependemos de que la educación

en la Argentina es pública, dependemos siempre del Estado. Se pide una proporción

para poder paliar los gastos que se vienen y tenemos deudas porque venimos

pagando atrasado. Debemos, en algunos casos, aguinaldos, los empleados, estamos

en una situación crítica sobre todo respecto a los empleados. Pero gracias a Dios,

aun así, nunca hemos dejado de dar el servicio educativo en este año y medio de

pandemia”, siguió Tapia.

Morosidad

Tapia resaltó que en los colegios confesionales hay un “alto grado de morosidad,

que está entre el 30 y el 40 por ciento”.

Luego mencionó que la crisis por la pandemia de Covid-19 se hizo sentir y “por eso

es el pedido de un aumento proporcional en cada cuota, que no es tanto”.