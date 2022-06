VEREDICTO ABSOLUTORIO

Tras la ronda de testigos y la prueba que obraba en el expediente, el fiscal no mantuvo la acusación. Sin embargo, pidió que se investigue otro hecho.

La Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación hace instantes dio a conocer el veredicto por un caso de “peculado” y “violación de medios de prueba”. El banquillo de los acusados lo ocupó un comisario de una seccional de la zona sur de la Capital. Tras la declaración de testigos y por la prueba que obraba en el expediente, el fiscal de Cámara no pudo mantener la acusación. No obstante, al prestar atención a uno de los testimonios ventilados en audiencia, ordenó que se realice una investigación contra uno de los testigos.

El Tribunal estuvo integrado por los jueces Jorge Palacios, Marcelo Soria y Patricia Olmi. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Miguel Mauvecín. La defensa fue ejercida por el abogado del foro local Rolando Croock.

El debate comenzó ayer. En esta primera jornada, el acusado de abstuvo a declarar. Luego, se presentaron siete testigos: cinco policías y dos delegados judiciales. Hoy se llevó a cabo la instancia de los alegatos. El fiscal de Cámara consideró que no se pudo acreditar la existencia de los hechos porque no existió “el medio comisivo”, es decir, la sustracción de una desmalezadora. Tampoco se pudo acreditar el segundo hecho, la destrucción de la documentación relacionada con este equipo. “Ningún testigo determinó que se hayan sacado o que hayan reintegrado los elementos”, remarcó. A la vez, indicó que una pericia posterior acreditó que los elementos secuestrados eran nuevos y que no tenían uso.

Ante esta situación, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que no estaban dadas las condiciones para mantener la acusación. No obstante, teniéndose en cuenta la declaración de uno de los testigos, solicitó que se iniciara una investigación por la presunta comisión de algún delito.

Al respecto, advirtió que uno de los policías testigos había contado que realizó un trabajo particular, en horario de servicio, para otro comisario, en su domicilio particular. En cumplimiento de esta laboral recibió dos días de franco. Por su parte, el abogado de la defensa adhirió al planteo del fiscal de Cámara, con relación a su asistido.

Luego de un breve cuarto intermedio, el Tribunal dio a conocer el veredicto. Por unanimidad el comisario imputado fue absuelto. A la vez, se ordenó que se remitieran copias a la Fiscalía de Instrucción en turno, a fin de investigar la presunta comisión de algún delito por parte del testigo señalado.

Denuncia

La investigación se inició tras una denuncia realizada en febrero de 2019 por un oficial principal. El numerario policial observó ciertas irregularidades por parte de su superior inmediato. Luego, informó a la plana mayor sobre lo ocurrido y radicó la denuncia penal en la Fiscalía General. El oficial indicó en la denuncia que tomó conocimiento por otro subalterno de las presuntas intenciones del comisario cuestionado de llevarse una desmalezadora que se encontraba en el depósito de la comisaría y que había sido secuestrada en operativos.

