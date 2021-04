¿Cómo cambiar el color de WhatsApp?

WhatsApp está planeando introducir cambios en las próximas actualizaciones de la aplicación. Se trata de la posibilidad de cambiar el color de los botones de la app de manera nativa y no usando aplicaciones de terceros.

Según los primeros detalles, los íconos de las llamadas, las videollamadas y el chat podrán ser de verde agua en los iPhone, así como elegir diversidad de tonalidades, dependiendo del estilo que estés buscando en WhatsApp.Esta nueva posibilidad aún no la confirmaron para usuarios Android.

Para poder modificar los íconos de WhatsApp, deberás recurrir a los Ajustes de la app en tu iPhone y pulsar sobre Chats. Luego deberás pulsar los tres puntos de la parte superior. Buscá Fondo de pantalla y elegí el que más te guste. Cuando lo hayas personalizado, dale en Aceptar y listo.

La noticia fue brevemente dada en Twitter por WABetaInfo, la comunidad de usuarios que regularmente tienen acceso a versiones preliminares de la aplicación. “WhatsApp está desarrollando una función que permite cambiar algunos colores en la aplicación”, agregando sin embargo que aún no han surgido novedades concretas al respecto

WhatsApp is developing a feature that allows to change some colors in their app.

The feature is under development and there are no further details at the time. pic.twitter.com/z7DMLjaG6l

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 29, 2021