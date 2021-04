¿Cómo Chile pasó de ser líder en vacunación a ejemplo de “error crítico” en el manejo de la pandemia?

Hace aproximadamente un mes Chile era destacado en todo el mundo por su exitoso proceso de vacunación contra el coronavirus. Sin embargo, el alza sostenida de contagiados por Covid-19 convirtió rápidamente al país sudamericano en ejemplo de cómo no había que hacer las cosas.

Si hace algunas semanas el presidente, Sebastián Piñera, destacaba la sorprendente velocidad con que se estaba vacunando en Chile, logro que era aplaudido por el oficialismo y la oposición, hoy la realidad es totalmente distinta y muchos se preguntan cómo no ha podido controlar el número de contagiados.

La BBC fue el primer medio internacional que puso la alerta sobre lo que estaba ocurriendo en Chile. “Las vacunas no hacen magia, y Chile es un claro ejemplo”, afirmaba hace algunas semanas el medio británico para explicar la “paradoja chilena”.

“Aunque suene paradójico, no existe una contradicción entre el repunte de casos y la velocidad de vacunación. Hasta la penúltima semana de marzo, Chile ha puesto más de 8 millones de vacunas, número que destaca sobre todo en una región en la que la mayoría de los países no ha podido iniciar el proceso de vacunación por la escasez de dosis”, indicaba la BBC.

El artículo señalaba que lo que está pasando en Chile es lo que muchos expertos y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) han advertido: el país que apueste solamente a la vacuna para combatir la pandemia tiene la batalla perdida.

La advertencia es porque, según los expertos, para alcanzar la inmunidad de rebaño se necesita que entre el 70 y 80 de la población esté vacunada, lo que aún no ocurre en Chile.

Luego fue The New York Times y The Washington Post los que cuestionaban el manejo de la pandemia por parte de las autoridades chilenas.

“Los expertos dicen que la campaña de vacunación rápida y eficiente del país les dio a los chilenos una falsa sensación de seguridad y contribuyó a un fuerte aumento de nuevas infecciones y muertes que está sobrecargando el sistema de salud”, explicaba el medio.

Los reportajes de los prestigiosos periódicos estadounidenses molestaron a las autoridades chilenas, en particular al ministro de Salud, Enrique Paris, quien acusó una especie de confabulación en su contra.

Reino Unido fue el último que cuestionó el manejo de la pandemia por parte de las autoridades chilenas. “No basta con vacunar a las personas para que esto (la pandemia) se termine y creo que Chile es buen ejemplo de esto”, dijo el consejero de Salud, Chris Whitty.

“Chile es un ejemplo importante e Israel es otro. Son dos países que han tenido una extensa campaña de vacunación; en Israel los números han disminuido y se han mantenido abajo, mientras que en Chile, donde se ha hecho un gran esfuerzo por vacunar a gran escala, no se ha tenido el mismo efecto hasta ahora”, agregó el especialista.

Desde un comienzo a Piñera se le criticó por el exitismo que mostraba su administración frente al manejo de la pandemia, criticas que se acentuaron luego de que a pesar de la masiva vacunación, las autoridades se vieron obligadas a implementar un severo confinamiento al no poder bajar la curva de contagio.

Actualmente Chile tiene más de 1 millón de contagiados por Covid-19, siendo el quinto país más afectado de la región, superado por Brasil, Colombia, Argentina y Perú.

Fotos: Shutterstock/Flickr

