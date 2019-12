“Como humanos, somos imperfectos”: Justin Bieber hizo un anuncio con anticipo de su nueva música

Justin Bieber anunció que se viene un gran 2020 para la felicidad de sus fanáticos.

Este martes, el cantante pop anunció un nuevo álbum, un nuevo single llamado Yummy y una gran gira por América del Norte.

En un video publicado en YouTube, Bieber reveló que Yummy llegará el 3 de enero y a su vez anticipó su serie documental.

“Como humanos somos imperfectos. Mi pasado, mis errores, todas las cosas que pasó. Creo que estoy donde debería estar. Y Dios me tiene donde me quiere”. En cuanto al disco sucesor de Purpose (2015), Justin lo describe como “diferente por el lugar en el que me encuentro en mi vida”.

