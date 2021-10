Compró una moneda de 1000 bitcoins que ahora es la más valiosa del mundo

“Cuando compré la moneda por 4905 dólares, no tenía ni idea del potencial que tenía, si no habría comprado más de una. Después de la compra, me olvidé de ella y la dejé en un cajón del escritorio. Hasta que a finales de 2013, vi un titular sobre el valor del BTC en 1000 dólares, y me di cuenta de que la moneda que había comprado de repente valía un millón”, señaló el dueño de la moneda más valiosa del planeta, cuya identidad es secreta.

Se trata de una moneda de oro de 28 gramos con una denominación de 1000 bitcoins, llamada “Gold Cas”, que en 2011 valía 4.905 dólares, pero su valor actual es de ¡48 millones d edólares!

“Se trata del mayor rendimiento de la inversión en un artículo numismático, la asombrosa cifra de 9786 veces el precio de compra en solo diez años. Puede que sea la mayor inversión del mundo en ese lapso de tiempo”, explicó Ian Russell, presidente de la casa de remates Great Collections.

Se trata de una de las seis monedas fabricadas con estas características. Cuatro de ellas todavía no fueron canjeadas, incluida la del cliente de Russell.

“Desde que el valor de la moneda aumentó hasta el millón de dólares, hubo otros hitos que recuerdo, como cuando alcanzó la marca de los 10 millones de dólares y luego de nuevo a los 25 millones”, recordó el afortunado comprador.

