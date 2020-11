Con todos los protocolos, hoy vuelven los vuelos a la provincia

El jefe de Base de Aerolíneas Argentinas, Pablo Sanz, se refirió al protocolo que se

implementará a partir de hoy con la llegada del primer vuelo que arriba a la provincia

durante la pandemia.

“El tema del arribo a la provincia está muy normado, el gobierno de Catamarca

determinó que todos los pasajeros deben venir aquí con la autorización de ingreso de

la provincia más el certificado Cuidar Nacional, es decir debe tener dos certificados”,

aseguró.

En esa línea, agregó: “Además todos deben venir con el PCR negativo impreso, no

puede ser como en el caso de algunas provincias en que se podían hacer el PCR al

ingreso o ir ya con el PCR. Aquí en Catamarca se exige que sí o sí traigan el PCR,

no da la opción de que se lo puedan hacer aquí cuando lleguen.

”Los pasajeros esenciales que vienen a realizar trabajos aquí y van a estar menos de

72 horas con el PCR negativo terminan su trabajo y se vuelven. La gente que está

siendo repatriada tendrá que cumplir con la cuarentena de 14 días”, indicó.

En cuanto a la cantidad de vuelos semanales, Sanz dijo: “Vamos a tener dos vuelos

semanales, miércoles y sábado, los horarios, casi seguro, van a ser por la tarde.

”Va a seguir operando el Embraer, el avión que estaba viniendo acá, los sistemas de

aire acondicionado del avión tienen un sistema de purificación muy alto, así que es

casi imposible que haya contagios. Igual es necesario que el pasajero sepa que

desde el momento que va a arribar a la estación aeroportuaria hasta que sale, tiene

que siempre portar barbijo, no puede andar sin barbijo en ninguna etapa del vuelo”,

afirmó.

En lo que respecta a la demanda del primer vuelo, el jefe de Base de Aerolíneas

Argentinas Pablo Sanz señaló: “La demanda que tenemos de pasajeros es bastante

alta, no tan alto el ingreso a Catamarca, pero sí saliendo de Catamarca hay un alta

demanda. Igual no llega a cubrir la cantidad de pasajeros que teníamos antes, el

avión tiene capacidad para 96, vendrían 22 y se estarían yendo 28”.