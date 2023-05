DESDE EL VIERNES 12 AL DOMINGO 14

Ayer, cerro la 43° Fiesta Nacional de la Mandarina en Chumbicha, con una gran cantidad de publico, que colmo los tres días de la hermosa fiesta de todos los Capayenses.

En esta oportunidad brillaron en el escenario Los 4 de Salta con el «Pala Aguilera» ex fundador de Los Nocheros, Los Nombradores del Alba que hicieron bailar a todo el Polideportivo, El humor lo puso el gran «Bomba» Contreras, que hizo morir de la riza al publico presente.

Para finalizar con una impecable actuación del Rey Pelusa que vino con el cuarteto retro, para emocionar a grandes y no tan grandes. El cierre estuvo a cardo de La Banda al Rojo que transformaron el festival en una gran bailanta.

Promediando la noche e Sr. Intendente Alfredo Hoffman acompañado por el Intendente de Capital Gustavo Saadi, premiaron a los artesanos y folcloristas con algunos presentes.

Hoffman agradeció el acompañamiento de la gente para con su festival, y prometió redoblar los esfuerzos para que el mismo vaya creciendo año año.

Hemos tenido una cartelera que cubrió todas las expectativas «Hemos tratado de darle una mano a aquellos artistas que no estuvieron el año pasado que puedan estar en esta edición». Para finalizar solo me resta agradecer a todos que pusieron un granito de arena en la organización, a todos los empleados municipales, a la prensa en general y en particular a los de esta localidad, que estuvieron a full en la promoción. Mil gracias a todos. Finalizó

Noticias del interior – Capayan por el Chasqui Digital