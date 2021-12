Conductor ebrio chocó un móvil policial que intervenía en un siniestro vial

Ayer a las 5.20, en la intersección de las avenidas México y Argentina, se produjo un insólito siniestro vial protagonizado por un automovilista y una motociclista. Resultó con lesiones la conductora del rodado menor, pero mientras un móvil policial cortaba el tránsito, éste fue colisionado por un desprevenido automovilista, hecho que ocasionó daños materiales.

Según fuentes policiales, Carlos Fabián Quevedo (29) circulaba en un remís Chevrolet Corsa Classic, dominio OYN-057, de color gris, y por causas que son materia de investigación colisionó con una motocicleta Keller gris 110 cc., dominio A100KHF, al mando de Verónica Elizabeth Díaz (33).

A raíz del siniestro, la conductora del rodado menor sufrió lesiones que demandaron la asistencia de facultativos médicos del SAME. Trabajaron efectivos de la Comisaría Séptima y sumariantes de la Unidad Judicial N°7.

Ebrio al volante

Cabe mencionar que, mientras un efectivo policial perteneciente a Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizado (COEM – Kappa) apostado en el lugar con un móvil policial, una motocicleta Yamaha XTZ 250 cc., dominio A124OQA, de colores

blanco y negro, realizaba el corte de calles para el resguardo del lugar del siniestro, un automóvil Ford Fiesta blanco al mando de un hombre de 37 años, que estaba en aparente estado de ebriedad, chocó el rodado causándole daños materiales. De

inmediato los policías solicitaron la presencia de sus pares de la Dirección Seguridad

Vial de la Policía de la Provincia. El test de alcoholemia arrojó resultados positivos, en virtud de lo cual procedieron a labrar el acta de infracción correspondiente a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, mientras que el automóvil quedó en calidad de

secuestro.

Mujer lesionada

Por otro lado, anteayer a las 21.30, en la intersección de la avenida Güemes y Calle Armando Correa (foto), Antonio Fernández (51) circulaba en una camioneta Nissan

Frontier, dominio AE451UL, de color blanco, y por motivos que se tratan de establecer colisionó con una motocicleta Motomel bordó CX 150 cc., dominio 692KTO, al mando de Karina Elizabeth Sánchez (27).

A raíz del siniestro, la mujer sufrió lesiones que demandaron la asistencia de facultativos médicos del SAME, por lo que intervino personal de la Comisaría Primera, conjuntamente con sus pares de la Seccional Décima y sumariantes del Precinto Judicial N° 1 para labrar las actuaciones de rigor.

Derrape

En tanto, la noche del sábado, alrededor de las 20.30, en la intersección de las calles Jorge Herrera y Vicario Segura del barrio Parque Norte, Karen Herrera (21) circulaba en una motocicleta Gilera Smash 110 cc., dominio A057XGF, de color negro, en

compañía de Micaela Plaza (19), y por motivos que se investigan perdió el control del rodado y ambas cayeron a la cinta asfáltica, sufriendo lesiones que demandaron la asistencia de facultativos médicos del SAME. Intervino personal de la Comisaría Séptima y las actuaciones quedaron a cargo de sumariantes del Precinto Judicial N° 7.