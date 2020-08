Confirmado: ¡Courteney Cox vuelve para la secuela de Scream!

Gail Weathers está a cargo de un remake de Scream junto a Spyglass Media Group y Paramount Pictures, y según The Hollywood Reporter, ¡Courteney Cox está adentro para repetir su papel icónico por quinta vez!. Cox se une a su bebé en pantalla Dewey Riley, también conocido como David Arquette, quien confirmó su participación en mayo. Aunque se espera que Neve Campbell haga lo mismo, la heroína de la exitosa película de terror aún no se ha comprometido oficialmente. Como se informó anteriormente, los cineastas de Ready or Not Matthew Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett dirigirán la cuarta secuela. Trabajarán a partir de un guión de James Vanderbilt (Zodiac) y Guy Busick (Ready or Not). Y además, el guionista de la película original Kevin Williamson, servirá como productor ejecutivo. La producción se realizará en Wilmington, Carolina del Norte, por lo que se espera un casting adicional en las próximas semanas.