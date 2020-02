CONFIRMADO: Entre Navajas y Secretos tendrá una secuela

La película nominada al Oscar, Entre Navajas y Secretos, aún tiene muchos misterios por resolver: confirmaron la secuela del exitoso film. Jon Feltheimer, el CEO de Liongaste, reveló que el estudio planea comenzar con la producción de la segunda entrega pronto.

El film protagonizado por Daniel Craig, quien le dio vida al investigador privado Benoit Blanc, cuenta la historia del asesinato de un aclamado director de novelas policiales y la complicada investigación para develar los misterios detrás de su muerte.

Forman el reparto completo Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Christopher Plummer, Keith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell, Riki Lindhome, Edi Patterson, Raúl Castillo y Frank Oz, M. Emmet Walsh. Por ahora, para la segunda entrega esta confirmada la participación de Craig, quien investigará un nuevo caso.

Cuando se le preguntó si le gustaría protagonizar una secuela de Knives Out, el actor de James Bond dijo a Entertainment Weekly: “Claro. Estaría sobre la luna. Quiero decir, haría cualquier cosa por Rian [el director]. Si él escribe algo, lo haré. Por supuesto que lo haré. ¿Por qué no lo haría yo? Me divertí muchísimo haciéndolo “.