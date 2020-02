Confirmado: Harrison Ford regresa para Indiana Jones 5

Harrison Ford confirmó que volverá a su rol de Indiana Jones en una quinta película de la saga.

Kathleen Kennedy, directora de Lucasfilm, le dijo a la BBC que la tan aplazada secuela ya es un hecho y estará lista para poner en marcha muy pronto.

“Estamos trabajando mucho, llevando el guión a donde queremos llevarlo y ahí estaremos listos para comenzar”, contó. Los rumores de un nuevo actor como protagonista fueron a la vez descartados.

“Harrison Ford estará, sí”, declaró Kennedy, “no es un remake, es una continuación”.

Ford interpretó al icónico personaje desde 1981 y fue protagonista de las cuatro películas al momento, Raiders of the Lost Ark, The Temple of Doom, The Last Crusade y The Crystal Skull.

La aún sin título quinta parte – por ahora, Indiana Jones 5, inicialmente iba a ser estrenada en julio de 2019, pero se pospuso para 2021.