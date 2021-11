Confirmado: La película de Gorillaz está en marcha en Netflix

Albarn había anunciado en octubre de 2020 que estaba en marcha una película de animación “algo abstracta” basada en la banda virtual. Dijo que la banda había firmado contratos y empezado a escribir guiones. “Veo a mucha gente haciendo videos de animación hoy en día, pero no creo que lo hagan realmente con la calidad de los nuestros“, añadió.

Durante una entrevista con Apple Music sobre su nuevo álbum solista, ‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows’, Albarn dijo: “Estoy en Netflix porque estamos haciendo un largometraje de Gorillaz con Netflix.”

“Sí, vamos a tener una sesión de escritura en Malibú esta tarde. Es muy emocionante hacerlo. Es algo que hemos querido hacer desde hace mucho tiempo. Ha pasado por tantas encarnaciones…“

“Aparte de que ellos dirigen esta ciudad ahora, es simplemente extraordinario ver lo omnipresentes que son ahora. Sí. Parece que son un buen equipo creativo, ¿sabes?”

