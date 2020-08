Confirman nueva biopic sobre los últimos días de Chris Cornell

La muerte de Chris Cornell todavía genera dolor y melancolía por parte de sus fanáticos. El nuevo proyecto “Black Days” será una crónica audiovisual sobre cómo fueron los últimos días del gran músico de Soundgarden y Audioslave que murió en 2017 en Detroit.

Todavía hay mucho misterio detrás de esta producción pero se sabe que el rodaje arranca el 10 de septiembre y que estará a cargo de AmeriFilms LLC y Road Rage Films. Todavía ningún integrante de la familia del cantante dijo nada al respecto, y al parecer tampoco les pidieron permiso para usar la imagen de Cornell. Sin embargo, el actor Johnny Holiday, quien apareció anteriormente en películas biográficas relacionadas a música como Carl Perkins en ‘Walk The Line‘ (Johnny Cash), parece ser el elegido para dar vida a Chris Cornell en esta película biográfica.

Ya se puede ver algo de la personificación de Holiday como Cornell, según compartieron desde la cuenta oficial del proyecto:

Johnny shared this pic to production this morning. ” I just want Chris fans to know I’m bringing it from the heart.” pic.twitter.com/0NyOXJWKwV

— Black Days Film (@BlackDaysFilm) August 23, 2020