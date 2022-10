Los consumos energéticos del mes de septiembre finalmente no se facturarán

según los tres niveles establecidos por la Segmentación Tarifaria. Tendrán un valor

único para usuarios residenciales, similar a meses anteriores.

Los usuarios residenciales de EC Sapem no tendrán aumento en el costo de la

energía que hayan consumido en el mes de septiembre, es decir que pagarán

igual a lo que venían pagando por la energía en bimestres anteriores.

Así lo confirmó la distribuidora provincial, a través de su área de prensa, en

concordancia con lo establecido por la Secretaría de Energía de Nación de aplicar

de manera excepcional los precios estacionales fijados con anterioridad a

septiembre a todos los segmentos de demanda residencial.

Para los consumos de energía del mes de septiembre, la Secretaría de Energía

había dispuesto que el valor del servicio a pagar finalmente por los usuarios

residenciales variaba según el nivel de ingresos declarados en el Registro de

Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), en el proceso de Segmentación

Tarifaria. Los usuarios de ingresos altos, sin ningún subsidio; los usuarios de

ingresos medios, solo con 550 kWh subsidiados; y los usuarios con ingresos bajos

sin aumento alguno.

En virtud de esta determinación, y teniendo en cuenta el alto número de usuarios

que no se inscribieron en la Segmentación Tarifaria y que serían incluidos con los

usuarios que no solicitaron subsidios, EC Sapem y otras distribuidoras provinciales

del país que la siguieron habían solicitado a Nación se prorrogue la aplicación del

nuevo cuadro tarifario desde el 1 de septiembre, para permitir que los usuarios

residenciales que no formalizaron oportunamente su inscripción en el RASE

pudieran hacerlo y así evitar tener que pagar energía sin ningún tipo de subsidio.

Es por eso que la Secretaría de Energía de Nación finalmente accedió a que el

costo de la energía para todos los usuarios residenciales no tuviera variación

alguna en el mes de septiembre.

EC Sapem había solicitado la prórroga de la segmentación

Cabe recordar que la empresa provincial de energía EC Sapem había solicitado a

Nación prorrogar la implementación de la facturación según lo establecido en la

Segmentación Tarifaria. Para el caso, que se facture el consumo de energía desde

el 1 de octubre con el objetivo de ampliar la cantidad de familias catamarqueñas a

la energía subsidiada. Así, según lo informado por la distribuidora local, sucederá y

no habrá incremento en el costo de la facturación correspondiente a los consumos

de septiembre para los usuarios.

En la oportunidad, el presidente de la empresa, Jeremías Prieto, detalló que en

Catamarca hay más de 40.000 usuarios que no se inscribieron en el Registro de

Acceso al Subsidio de Energía, que son usuarios que pagarán la tarifa plena de la

energía.

Para facilitar la inscripción, la empresa trabaja en zonas donde se registran los

mayores números de usuarios que no formalizaron el trámite.