Confirman una segunda temporada de “El juego del calamar”

Tras el éxito arrollador de la primera temporada de El juego del calamar, acaba de llegar la confirmación de que la serie coreana tendrá una continuación. Quien lo anunció fue el mismísimo Hwang Dong-Hyuk, escritor y director de la serie, quien reveló que ya está trabajando en su continuación.

Fue en un evento en la ciudad de Los Ángeles, en donde el realizador contó que la segunda entrega de la serie ya está en proceso, pero advirtió que aún es muy temprano para adelantar detalles de la trama o para conocer fechas de estreno estimadas.

Hwang reveló que la decisión de continuar la serie tiene que ver con el gran apoyo de los seguidores por la ficción y por sus pedidos de más. “Gi-hun regresará y hará algo para todo el mundo”, aseguró.

Hasta el momento, el gigante del streaming no hizo ningún anuncio oficial al respecto, lo cual no desacredita al director de la serie. Sin embargo, da que pensar que la misma debe estar en un estadio inicial, o que las conversaciones han sido muy recientes.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021