Confirmaron la muerte de una estrella de TikTok: se suicidó a los 16 años

La artista y estrella de TikTok Siya Kakkar falleció a los 16 años. Las noticias de su muerte fueron confirmadas por su manager Arjun Sarin, que manejaba todo su trabajo. La forma en la que se quitó la vida es aún desconocida, pero el reporte policial informa que fue suicidio. La bailarina india era también cantante y tenía mucha fama gracias a las redes sociales.

Su manager dijo: “Esto debe haber sido por algo personal… a nivel trabajo ella iba muy bien”.

“Yo hablé algo con ella anoche, para un proyecto nuevo, y sonaba normal”, declaró el hombre tras el presunto suicidio de la adolescente.

“Yo y mi empresa Fame Experts gestionamos muchos artistas y Siya era un talento brillante. Me dirijo a su casa en Preet Vihar “. Un amigo y fotógrafo, Viral Bhayani, dijo: “Triste noticia, la dulce tik-toker de 16 años @siya_kakkar murió por suicidio. “Antes de publicar esto, hablé con su jefe de la agencia de gestión del talento, Arjun Sarin, quien acababa de hablar con ella anoche para una canción de colaboración y él dice que estaba de buen humor y perfectamente bien”. Añadió: “Incluso él no tiene idea de qué salió mal que ella tuvo que ir por este camino. “Revisas sus videos y puedes, ella era tan buena en su contenido, es realmente triste que ella haya elegido este camino”. “Si te sientes deprimido, no hagas esto”.