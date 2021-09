Conflicto en la Capital: Jalil destacó el incremento ofrecido por el Municipio

Los posicionamientos permanecieron estáticos en el segundo día de medidas de

fuerza por parte del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) en

reclamo al Ejecutivo comunal por el incremento salarial. No obstante, el gobernador

Raúl Jalil apeló a que se reinstale el diálogo y respaldó tangencialmente al intendente

Gustavo Saadi, puesto que calificó la propuesta realizada por el Municipio sobre el

aumento de haberes como “muy bueno”.

Para el caso, el municipio que gestiona Saadi ofreció a la conducción gremial un

incremento en los haberes del 14 por ciento hasta fines de año. Esto implica que la

Capital haya propuesto un aumento tres puntos más de lo acordado por la Provincia

con los gremios representantes de estos agentes estatales -quienes acordaron por

un 11 %-.

El SOEM rechaza este ofrecimiento puesto que, entienden, el aumento debe

apoyarse en la última liquidación de haberes. Esta perspectiva no la comparte el

Municipio por dos cuestiones vinculadas. Por una parte, implicaría que el aumento no

sea de un 14 por ciento sino superior al 15 por ciento; por otra, romperían el

esquema de cálculo tradicional “rompiendo las reglas de juego”.

Bajo este marco, el mandatario provincial dialogó con el programa Mañana Central

sobre el conflicto. Si bien evitó personalizar tratando de mantener cierta distancia,

calificó positivamente la propuesta realizada por la comuna capitalina e instó a que

prime el diálogo entre las partes.

“Recuerdo las palabras de un gran sindicalista que tuvimos, que fue Pedro ‘Uto’

Carrizo”, comenzó su reflexión el jefe de Estado provincial para aclarar que no quería

“personalizar nada”. “Él me decía, y comparto, la necesidad del diálogo, de conversar

y hay dirigentes de toda índole que les gusta ser dirigentes en la calle. En ese

sentido, creo que la gente quiere que salgamos a la calle y nos pongamos a trabajar

todos juntos”, evaluó.

Jalil reconoció que el conflicto “es un tema en el que hay que tener mucho cuidado”.

No obstante, destacó que “el aumento salarial que está ofreciendo el Municipio es

muy bueno”. “Es bueno seguir con la pauta inflacionaria, hay que salir, dialogar y

buscar una solución, porque es lo que le gente pide”, cerró el Gobernador.