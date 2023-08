La Maternidad Provincial “25 de Mayo” continúa llevando a cabo acciones por la Semana Mundial de la Lactancia, que se celebra con el lema “Promover y sostener la lactancia al volver al trabajo”.

En este marco, se realizó una jornada de consejería y “teteada”, destinada a las madres y padres que tienen bebés en el Servicio de Neonatología. La Coordinadora del Centro de Lactancia, Carina Colla, explicó a las madres y padres sobre la importancia de la lactancia, a partir de las diferentes realidades que atraviesan. “Cuando estamos embarazadas pensamos que cuando nazca vamos a llevarlo a casa con nosotras, sin embargo hay situaciones que nos superan y que influyen en la bajada de leche”.

En esta oportunidad, el equipo de Salud asesoró a las mamás sobre diferentes temáticas como la relactación de los bebés que se encuentran internados en la Neo, lo que puede provocar que la lactancia disminuye, según la patología por la que están internados los bebés. También se explicó sobre el uso del sacaleches y los beneficios que puede tener el uso en las personas que tienen bebés internados.

Sobre la alimentación de la persona que lacta, Colla resaltó en que “lo único que no deben consumir es alcohol, tabaco y drogas ilegales ya que, por la leche puede pasan estas sustancia que afectan directamente el cerebro del niño”. El resto de los alimentos, agregó la Nutricionista, no afectan ni la calidad ni el sabor de la leche humana, por lo que no existen alimentos prohibidos. Asimismo, los medicamentos, por lo general están permitidos, sin embargo consultar a un profesional sobre el uso durante el periodo de lactancia.

Colla también remarcó que “la bajada de la leche sí está asociada a situaciones emocionales que atraviesan las personas que lactan”, por esto es esencial contar con un grupo de contención, personas en quienes apoyarse ante diferentes situaciones que pueden surgir durante el posparto, quienes puedan acompañar.

Luego de la charla, se puso en práctica lo aprendido durante la “teteada”.

