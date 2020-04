Continua el plan pedagógico hasta el 26 de abril

Desde el Ministerio de Educación de la provincia se a dio a conocer a todos los supervisores, equipos directivos, docentes y a la comunidad educativa en general que las modalidades adoptadas desde el ingreso a la cuarentena continúan es decir de manera virtual y sin concurrir a las aulas. Todo conforme al Decreto DECNU-2020-355-PNPTE de fecha 11 de abril de 2020 y el Decreto Provincial G.J. Y D.H. N° 613 de fecha 13 de abril de 2020, en la que se prorroga hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y expresamente establece que todo personal de la administración pública provincial, cualquiera sea su modalidad de contratación y/o régimen estatutario, incluido el personal docente, se encuentra dispensado del deber de asistencia a su lugar de trabajo, desde el lunes 13 de abril y mientras dure la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, dispuesta por D.N.U. N° 297/2020 y sus respectivas prorrogas” (Artículo 1°).

Por ello y en virtud de la situación de emergencia sanitaria el Ministerio de Educación informa que se emitió la Resolución Ministerial E. N° 262 de fecha 13 de abril de 2020, en la que prorroga la Resolución N° 234/2020 en su totalidad hasta la fecha 26 de abril inclusive, manteniendo vigente el Plan Provincial de Continuidad Pedagógica, lo que implica una educación a distancia y por ende, la no presencialidad en las instituciones educativas.

De este modo solicitaron de manera formal continuar trabajando con todas las herramientas pedagógicas virtuales, como así también con la distribución de cartillas impresas para las escuelas que no cuentan con conectividad.

Además, se recomienda a las autoridades de gestión que supervisen cantidad y calidad de los aprendizajes por cuanto los mismos deberán ser tratados en la virtualidad y no en forma presencial como se realiza habitualmente.

Cultura

El Ministerio de Cultura y Turismo realizo días atrás la segunda entrega de 500 kits de arte y lectura destinada a niños que asisten a comedores y merenderos de distintos barrios de la ciudad capital. Se trata de una bolsita que contiene materiales como libros de cuentos, libros para pintar, lápices de colores, temperas, acuarelas, pinceles, plastilina, tijera y plasticolas. De este modo los niños disponen de materiales que les permitan tener un acercamiento al arte y la lectura y aprovechar de forma creativa estos días de aislamiento preventivo en casa. Los kits fueron armados por personal del ministerio y distribuidos a merenderos y comedores donde asisten familias con niños pequeños a retirar sus raciones de comida.