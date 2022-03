PARITARIA ENTRE LA INTERSINDICAL DOCENTE Y EL GOBIERNO PROVINCIAL

Desde Ateca plantearon que la denominación de hora reloj “es algo impuesto y sin debate”.

Los representantes de la intersindical docente y las autoridades del Ministerio de Educación y de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos siguen discutiendo por la hora cátedra – hora reloj. El tema fue tratado ayer en una nueva reunión paritaria. En la ocasión se abordó el tópico de la carga horaria del maestro especial en los niveles educativos inicial, primario y especial.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca (Ateca) expresaron que “no están de acuerdo con la denominación de ‘hora reloj’” y consideraron que “es algo impuesto y sin debate”. También detallaron que existen “declaraciones juradas en donde se expresa la denominación de ‘hora cátedra’”. Además, insistieron en que Ateca “no va a aceptar que se continúe hablando de horas reloj”. “Usan como ejemplo que actualmente existen en los mismos establecimientos educativos dos tipos de cargas diferentes. Los nuevos docentes con ‘horas reloj’ y muchos docentes más antiguos que tienen la mensura de ‘horas cátedras’”.

Los representantes de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) manifestaron que “existe respaldo legal para denominarlas horas cátedra”. Luego, resaltaron que “quieren que se acepten los derechos adquiridos”. Consideran que “debe estar lo que prima la ley”. En el mismo sentido, mencionaron que “los decretos han sido parches y produjeron vacíos legales” y solicitaron “la derogación de los decretos reglamentarios de la Ley del Estatuto Docente”.

Los representantes de UDA cuestionaron “a la patronal cuál es el criterio del cambio en su momento y en persistir el cambio de hora cátedras por hora reloj y cuál sería la diferencia monetaria entre horas cátedra y horas reloj”.

Desde el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de Catamarca (Suteca) señalaron que “se creó una ley provincial por sobre la ley nacional”. “Esto deviene por la transferencia del servicio educativo estatal a un marco provincial”.

También hicieron énfasis en que “más allá de las posturas por el sí o por el no de horas cátedra, se había llegado a ciertos acuerdos paritarios pero no se cumplieron y ellos denuncian ese incumplimiento. Esos acuerdos eran no innovar e innovaron en esos cambios. La otra es el pedido de certeza ante la Corte de Justicia y por último la conformación de la comisión”.

Por último, reiteraron que “la Ley de Educación Nacional es superior a la ley provincial y no se respeta la jerarquía de la normativa”. Van a “defender el derecho adquirido y el Estatuto Docente”.

En tanto, desde el Sindicato de Docentes Catamarca (Sidca) evaluaron que “hubo un incumplimiento de los acuerdos”. Advirtieron que “la patronal, en relación con las normativas, afecta sensiblemente el espíritu del derecho laboral argentino, que siempre se expresa a favor del trabajador”. En ese sentido, pidieron que “se revise esta decisión respecto al modo en que debe considerarse la mensura de las horas trabajadas por los profesionales de la educación de nivel”.

