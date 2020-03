Continuan los casos de dengue y ya suman 67 en la provincia

La cantidad de nuevos casos de dengue en Catamarca sigue avanzando permanentemente. En las últimas jornadas se detectaron entre 8 y 10 casos nuevos. Ayer por la mañana se informaron 3 casos y por la tarde ya eran 5 más, lo que hacían que la sumatoria llegue a 67 enfermos por dengue en Catamarca. Ante esta situación los municipios tanto de Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Pomán y otros reforzaron las tareas de prevención, que incluyen limpieza y descacharrado. Por otra parte se descartaron nuevamente casos sospechosos de coronavirus.

En el marco de la lucha contra el Dengue y el COVID-19, el vocero del COE, Hernán Martel, informó que se registraron 8 nuevos casos de Dengue durante el día. El ministro de Seguridad explicó que los casos de dengue se registraron pasada la siesta de ayer en las localidades de Chumbicha, Tinogasta y Capital.

«Se reitera a los vecinos la necesidad de que tomen medidas de precaución limpiando patios y techos de cada vivienda para evitar la formación de criaderos y la proliferación del mosquito transmisor», solicitó el Gobierno.

Además, ayer se observó que varios comercios empezaron a aplicar restricciones al ingreso a sus locales. En muchos se formaron filas en las puertas, mientras esperaban autorización para ingresar.

Operativo en la Capital

Personal de la Brigada Dengue, Higiene Urbana, Saneamiento, Cementerio, Inspección General, Ambiente, Espacios Verdes y Urbanismo e Infraestructura de la municipalidad de la Capital trabajaron ayer en distintos puntos para prevenir el dengue.

La labor municipal se desarrolla en espacios abiertos, edificios públicos, baldíos y todo aquel lugar donde se observa la necesidad de avanzar con limpiezas integrales.

Uno de estos operativos incluyó la limpieza profunda del arroyo “La Florida”. A la vera de los arroyos que atraviesan la ciudad hay una postal que se repite: gran cantidad de bolsas, botellas, ramas y escombros se acumulan en distintas zonas, generando enormes problemas para los vecinos, no solo por el olor y por la contaminación si no porque los desechos terminan obstruyendo los cursos de agua, lo que ocasiona desbordes e inundaciones sobre todo los días de lluvias y fuertes tormentas. En simultáneo se les pide compromiso y colaboración a los vecinos para mantener la limpieza, ya que el enorme esfuerzo que realizan las brigadas municipales de diferentes áreas, como Atención al Vecino, Ambiente y Espacios Públicos o Higiene Urbana, no alcanzarán su objetivo si los propios vecinos no colaboran.

En las últimas horas se avanzó también con la fumigación en innumerables predios, como el Parque Adán Quiroga, la Planta de Tratamiento de Residuos, la plaza Virgen del Valle, la plaza Jorge Bermúdez, el Corralón Municipal, el Juzgado de Faltas, y otras dependencias.

El personal capacitado explicó que las fumigaciones a volumen ultra bajo (ULV) liberan un rocío de gotas muy pequeñas que permanecen suspendidas en el aire matando los mosquitos en pleno vuelo, de esta manera baja considerablemente la propagación del dengue.