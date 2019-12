Contratados dados de baja de Recreo hablan de persecución politica

La situación de los empleados municipales contratados en la comuna de Recreo (La

Paz), que conduce el intendente Luis Polti, sigue siendo preocupante, más aun

después que el propio secretario de Gobierno, Ariel Salavarría, confirmó que son 43

los contratados dados de baja.

Según explicó, “son recontra posteriores, por ejemplo tienen tres meses, dos meses;

estos -contratos- los hicieron posteriores a perder las elecciones y hay otros que

están hechos antes de perderlas”.

Ante esta explicación, El Esquiú.com habló con Juan Alessandrini, uno de los

empleados municipales notificados de la baja del contrato por parte de la comuna

recreína.

Alessandrini expresó haber sido funcionario durante el gobierno municipal de Roberto

Herrera, pero que actualmente estaba bajo la modalidad de contrato, desde el año

2018, cuando ingresó a cubrir una vacante dentro del Municipio.

Asimismo, el empleado municipal cesanteado expresó que “esto es pura y

exclusivamente persecución política, no hay otra explicación”. Dijo que si bien no

conoce quiénes son la totalidad de las personas a las cuales no se les renovará el

contrato a partir del 31 de diciembre de 2019, “la mayoría son los que estaban

laburando en la campaña”.

Por otra parte, se refirió a que cuando le notificaron la baja de su contrato, llegó una

camioneta de la Municipalidad custodiada por personal policial, “como si fuera un

delincuente. No tengo ningún problema, entiendo los juegos de la política”, pero

aclaró que hay gente que tiene hijos y era “la única oportunidad de su vida” de tener

un trabajo en blanco, pero “por el solo hecho de estar identificados con la gestión de

Herrera los han sacado y dejado sin trabajo”.

El conflicto

A modo de reseña, antes y después de haber asumido la intendencia en Recreo, el

jefe comunal Luis Polti se refirió a la situación del municipio y cómo lo había recibido.

En este contexto, desde la comuna se daba cuenta de que iban analizar más de 200

contratos. Por ello, tras avanzar con el análisis, durante la jornada del viernes se

empezó a notificar a las 43 personas que serían dadas de baja.

Sobre esto, el secretario de Gobierno, Ariel Salavarría dijo que “son los contratos que

tienen fecha de culminación el 31 de diciembre”, aunque aclaró que “va a haber

algunos contratos que se van a extender unos días”.