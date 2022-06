Por medio del trabajo de cooperativas, organismos provinciales podrán coordinar

acciones a los fines de que se ejecuten obras de infraestructura que permitan

mejorar la calidad de vida de las personas, pero para ello se deberá cumplir con

ciertos requisitos a los fines de que los barrios y las cooperativas los puedan

realizar.

Uno de estos organismos provinciales que podrán canalizar este tipo de acciones

es el ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Carlos Rojas y el cual, por

medio de la dirección de Proyectos Socio Urbanos, tendrá la posibilidad de

ejecutar tales programas.

Gonzalo Mascheroni, secretario de Ejecución y Abordaje Integral, dio cuenta de

que se creó la dirección antes mencionada, la que “nos da la posibilidad de poder

desarrollar proyectos en los barrios que están inscriptos en el Registro Nacional de

Barrios Populares”. Asimismo, explicó que lo que se busca es ampliar el número

de barrios registrados por lo que van a poder desarrollar, a través del Ministerio,

proyectos en los barrios que no tengan conexión a los servicios de agua, luz,

cordón cuneta y avanzar en complejos habitacionales, playones deportivos e

internet.

En otro punto, señaló el funcionario provincial en radio Valle Viejo que en algunas

cuestiones se trabajará con el ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero aclaró que

el programa que se va a desarrollar en los barrios será por medio de cooperativas

y no así por empresas particulares. Esto, según explicó, es para que la misma

gente del barrio pueda trabajar y generar mano de obra.

Por otra parte, desde el cartera de asistencia social se precisó que, si bien se está

anunciando este plan, se dan con la falta de la titularidad de las tierras, porque

“hay mucha gente que está viviendo en terrenos que no son ellos”, por lo que

destacaron que el tema es complejo, pero “lo ideal sería no ver más ranchos con

nylon”.